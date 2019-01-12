أردوغان: الراقصون مع التنظيمات الإرهابية سيندمون يوم لا ينفع الندم

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان داعمي ومسلحي التنظيمات الإرهابية في المنطقة من مغبة ذلك، معتبرا أن الذين يعتبرون الرقص مع هذه التنظيمات الإرهابية سياسة "سيندمون" لكن لن ينفعهم الندم وقتها.

جاء ذلك في كلمته، السبت، خلال فعالية في ولاية قوجة إيلي للتعريف بمرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للانتخابات المحلية في الولاية الواقعة شمال غربي تركيا.

وتوقع الرئيس أردوغان أن تنظيمات "بي كا كا" و"ي ب ك" و"غولن" و"داعش" الإرهابية "ستتحول إلى مصيبة على رأس الأطراف التي قامت بتسليحها حتى تهدد تركيا".

وأضاف: "هذه التنظيمات ستتحول إلى كابوس بالنسبة إلى الأطراف التي قامت باحتضانها وحمايتها، وذلك عبر وسائل مافيوية شتى، بدء من المخدرات وحتى جمع الإتاوات وتهريب البشر والدعارة".

واستطرد محذرا: "الذين يعتبرون الرقص مع هذه التنظيمات الإرهابية سياسة سيندمون كثيرا يوم لا ينفع الندم".