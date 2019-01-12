خلال عملية جنوب شرقي البلاد..  تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية

حيّد الأمن التركي، السبت، إرهابيتين اثنتين من منظمة "بي كا كا"؛ في اشتباك بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الولاية في بيان أن قوة خاصة من الدرك (الجندرمة) اشتبكت مع مسلحين من المنظمة في قرية "بوز باغلار"، بقضاء "قوجة كوي".

وأضاف البيان أن القوة الخاصة تمكنت من تحييد الإرهابيتين "هاجيرا يلماز" الملقبة بـ"زينارين بيرخ ويدان"، و"سوزان جليك" الملقبة بـ"زيلان تورهيلدان".

وتابع أن الدرك عثر بحوزة الإرهابيتين على عدد من قطع الأسلحة والمتفجرات ووثائق تنظيمية.

ودأبت قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.