تشاوش أوغلو: تهديدات ترامب وليدة ضغوط داخلية وتركيا لا تهابها

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم خشيتها من أي تهديد، وأنه من غير الممكن لواشنطن بلوغ الغايات عبر التهديد بـ"تدمير" اقتصاد تركيا.

تصريح تشاووش أوغلو هذا جاء في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، ردّ فيه على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير" الاقتصاد التركي في حال قامت أنقرة بضرب ما أسماهم "الأكراد" في سوريا.

وفي هذا السياق قال تشاووش أوغلو: "أبلغنا واشنطن بأن تركيا لا تهاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ الغايات عبر التهديدات الاقتصادية".

وتابع تشاووش أوغلو قائلاً: "الشركاء الإستراتيجيون لا يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وحذر أنه من غير الممكن التوصل إلى نتيجة مرضية في حال تم المساواة بين تنظيم "بي كا كا" الإرهابي والأكراد.

وأشار إلى أن اقتراح واشنطن إنشاء "منطقة آمنة"، شمالي سوريا، جاء بعد رؤيتها عزم وإصرار تركيا، لافتا في هذا السياق إلى عدم معارضة أنقرة لهذه الخطوة مبدئياً.

ونوّه وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيس ترامب يخضع لضغوط من أجهزته الأمنية بعد إعلانه عن قرار الانسحاب من سوريا، وأن تصريحاته جاءت نتيجة هذه الضغوط التي وصفها بـ"الجدية".