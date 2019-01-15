أردوغان في مقالة لصحيفة روسية: لا نطلب إذناً من أحد لمحاربة الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تطلب إذنا من أحد من أجل محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة كوميرسانت الروسية واسعة الانتشار، تحت عنوان " التعاون التركي- الروسي ذو أهمية بالغة من أجل حل الأزمة السورية".

وأضاف الرئيس أردوغان: "نحتفظ بالحق في استهداف الإرهابيين الذين يهددون بلدنا من الأراضي السورية إلى حين تتهيئ الظروف".

وشدد أردوغان على أن "الأزمة السورية لا يمكن أن تحل إلا من قبل الدول التي تستفيد من تضميد جراح سوريا وتتضرر من تعميق الأزمة فيها".

وأكد أردوغان أن "تركيا ليس لديها أية مشاكل مع أكراد سوريا أو غيرهم ممن يعيشون بدول الجوار".

ولفت إلى أن "الادعاءات الصادرة من أمريكا لا أساس لها ولا تعكس الحقائق وإنما وجهة نظر بعض مجموعات المصالح".