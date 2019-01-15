رئيس الأركان التركي يشارك باجتماع قادة جيوش الناتو في بروكسل

يشارك رئيس الأركان التركي ياشار غولار في اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويناقش الاجتماغ في يومه الأول التحديات الإستراتيجية التي تواجه الحلف، والإستراتيجية العسكرية للحلف، والردع والدفاع، ومهمة الدعم الحازم في أفغانستان، والتطورات المتعلقة بالأوضاع الأمنية.

وفي اليوم الثاني للاجتماع يناقش رؤساء الأركان التحضير للمناورات، والشراكة بين الناتو وجورجيا وغرب البلقان.

ومن المخطط أن يلتقي غولار الأربعاء رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، ورئيس الأركان الباكستاني والإسباني.

ويجتمع رؤساء أركان الناتو 3 مرات في العام، يُعقد اجتماعان من الثلاثة في بروكسل، في حين يعقد الاجتماع الثالث في أحد الدول الأعضاء.

وتناقش الاجتماعات موضوعات متعددة بينها التحديات الأمنية العالمية، وعمليات ومهمات الناتو.