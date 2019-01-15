قالن: أردوغان يزور روسيا لتقييم الوضع بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزور العاصمة الروسية موسكو، في 23 يناير/كانون الثاني الجاري لتنسيق الوضع الناجم بعيد قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قالن بأنقرة الثلاثاء خلال اجتماع الحكومة برئاسة أردوغان.

وأضاف قالن الرئيس أردوغان سيبحث في موسكو العلاقات الثنائية والشأن السوري بشكل موسع.

وحذر قالن من أنه إذا جرى انتهاك اتفاق إدلب فإن الكل سيتضرر.

وأردف: "هدفنا في إدلب لم يتغير ويتمثل بضمان سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

وأكد قالن أن مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا ستتواصل على جميع الأصعدة.

وتابع: "تركيا ستواصل وجودها في الميدان وعلى الطاولة السياسية باستخدام كافة امكانيات القوة الناعمة والخشنة والسياسة والدبلوماسية".

وحول مقترح المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا على الشريط الحدودي مع تركيا، قال قالن إن أنقرة تنظر بإيجابية لهذا المقترح، مشيراً إلى أن فكرة المنطقة الآمنة طرحها الرئيس أردوغان منذ اندلاع الثورة السورية. ولو أنها نفذت في وقتها لكان ذلك قد منع قتل وتشريد مئات الآلاف من السوريين

ولفت إلى أن السيطرة على المنطقة الآمنة ستكون من قبل تركيا.

وأضاف قالن: "تجاوزنا مسألة التهديد الاقتصادي وتم وضع هدف جديد اليوم وسنواصل عملنا- مع الولايات المتحدة- في ضوء هذه الأجندة الإيجابية".

وأردف: "قدم لنا الوفد الأمريكي الأسبوع الماضي ورقة غير ملزمة رسميا مؤلفة من 5 مواد تؤكد قرار انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".

من ناحية أخرى، قال قالن إنه بالنسبة لتركيا لا توجد أي علاقة شرطية بين شراء صواريخ إس 400 الروسية وباتريوت الأمريكية.