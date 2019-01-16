أردوغان: نأمل في رفع حجم التبادل التجاري مع كرواتيا إلى مليار دولار في 2019

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في رفع حجم التبادل التجاري مع كرواتيا إلى مليار دولار بنهاية عام 2019.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان، مساء الأربعاء، مع نظيرته الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان " حجم التبادل التجاري بيننا بلغ 600 مليون دولار عانم 2018 ونأمل للافع هذا الرقم إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري."

من جانبها أكدت الرئيسة الكرواتية على رغبة بلادها أيضاً في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، كما أكدت دعم بلادها أنقرة خلال مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وحول الهجوم الذي وقع في مدينة منبج السورية وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، أشار أردوغان إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 20 قتيلاً بينهم 5 جنود أمريكيين.

ولفت أردوغان إلى أن الهجوم يمكن أن يؤثر على قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا إلا أنه يرى أن الرئيس الأمريكي ترامب سيصمم على قراره ولن يتراجع عنه.