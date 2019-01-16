تركيا تدين بشدة هجوم منبج الإرهابي

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط مدينة منبج المحتلة من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وأضافت الخارجية في بيان لها، الأربعاء، أنها تلقت بحزن نبأ وقوع ضحايا من الجنود الأمريكيين والمدنيين جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في منبج.

وشدد البيان على أن الخارجية تدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض.

وتابع البيان: نؤكد من جديد على التزامنا بخريطة الطريق التي أقررناها مع الولايات المتحدة بشأن منبج، وضرورة تنفيذها على جميع العناصر، وتطهير منبج من المنظمات الإرهابية وضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

وأكّدت الخارجية التركية على مواصلتها أنشطتها المشتركة مع الولايات المتحدة، معربة عن أملها في إتمام عملية تنفيذ خريطة طريق منبج في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل شون ريان، مقتل جنود أمريكيين في هجوم منبج (شمالي سوريا) الذي تبناه "داعش".

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال ريان إن "جنودا أمريكيين قتلوا في تفجير وقع خلال تسييرهم دوريات روتينية بسوريا"، دون معلومات عن عدد قتلى الجنود.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن التفجير الذي وقع الأربعاء، بمدينة منبج

جاء هذا الإعلان عبر حساب يتبع للتنظيم (أعماق) على تطبيق "تلغرام"، وأضاف التنظيم أن أحد انتحارييه استهدف قوة أمريكية كانت تقوم بدورية في منبج، وأدى إلى إصابة جنود أمريكيين.