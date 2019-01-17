الرئاسة التركية: ترحيل صحفية هولندية خارج البلاد لصلاتها بمنظمة إرهابية

أعلن رئيس مركز الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، ترحيل الصحفية الهولندية يوهانا كورنيلا بورسما خارج الأراضي التركية، على خلفية صلاتها بمنظمة إرهابية.

وقال ألتون، في بيان، اليوم الخميس، إن قرار ترحيل الصحفية الهولندية لا يتعلق بعملها الصحفي في تركيا.

وأضاف أن ترحيل الصحفية الهولندية جاء عقب تلقي معلومات من شرطة بلادها حول ارتباطها بمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تلقي السلطات التركية طلباً من نظيرتها الهولندية بشأن معلومات حول تحركات الصحفية داخل وخارج تركيا.

وقال ألتون: "نعمل عن قرب مع أصدقائنا وحلفائنا، بمن فيهم الهولنديين، ونعتمد على نظرتهم لتحديد وتحييد التهديدات المحدقة بالأمن التركي والأوروبي".