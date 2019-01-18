الرئاسة التركية: لن نتوقف حتى يتم تجفيف مستنقع الإرهاب شمالي سوريا

أعلن رئيس مكتب الاتصال برئاسة الجمهورية التركية أن بلاده لن تتوقف حتى يتم "تجفيف مستنقع الإرهاب" قرب الحدود شمالي سوريا.

وأضاف، في تغريدة نشرها الجمعة عبر حسابه بموقع تويتر: "لن نرتاح لحين حقيق العدالة".

وأوضح فخر الدين ألتون أن الإرهابيين قتلوا نحو ألفين من الأبرياء في تركيا منذ عام 2015، مشيراً إلى أن "العديد من تلك الهجمات تم التخطيط لها شمال سوريا، والشعب التركي عانى أكثر من نصيبه".

وتأتي هذه التصريحات في ظل إعلان تركيا عن عملية عسكرية وشيكة شرقي الفرات بهدف تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" وتحييد خطرهم على الأمن القومي التركي.