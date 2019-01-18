الرئيس أردوغان يستقبل السيناتور الأمريكي غراهام

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، في أنقرة.

والتقى أردوغان بغراهام في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق اليوم، عقد تشاووش أوغلو اجتماعا مع السيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية غراهام.

وتناول الجانبان، بحسب الأناضول، المستجدات الأخيرة في الشأن السوري إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.