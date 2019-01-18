المدفعية التركية ترد على مصادر نيران أطلقها "ي ب ك" الإرهابي بسوريا

رد الجيش التركي الجمعة، بالمثل على مصادر نيران أطلقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من مدينة "تل رفعت" التي يحتلها، باتجاه القوات التركية في منطقة "عفرين" شمالي حلب.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الوزارة: "ردت قواتنا على مصادر نيران تحرش أطلقها إرهابيو ي ب ك/بي كا كا من تل رفعت باتجاه عناصرنا العاملة في منطقة عفرين (شمالي حلب)".

ويأتي رد الجيش التركي في إطار حق الدفاع المشروع.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.

وتسيطر "ي ب ك" منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر عبر إرسال المفخخات.

وباتت تل رفعت مركزاً للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".