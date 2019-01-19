أردوغان: الأتراك يتشبثون بميراث أجدادهم من آسيا الوسطى إلى جزيرة سواكن السودانية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الأتراك يتشبثون بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، وانتهاء بجزيرة سواكن السودانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، الذي يرأس حزب "العدالة والتنمية"، خلال اجتماع تعريفي بمرشحي الحزب للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس / آذار المقبل.

وقال الرئيس التركي إن "البدايات مهمة دوما"، لذلك قام المسؤولون الأتراك بزيارة منغوليا لحماية المسلات المكتوبة بالأبجدية الأورخونية، التي تعد أبرز أقدم أثر مكتوب باللغة والأحرف التركية القديمة.

وأضاف: "لهذا نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، إلى جزيرة سواكن في السودان. ولهذا أيضا نستميت في الدفاع عن قضية القدس".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الأتراك يهتمون كثيرا بمكة والمدينة المنورة، وبقية المدن التي هي رمز للحضارة الإسلامية.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، ديسمبر / كانون الأول 2017، تجول الرئيس أردوغان في جزيرة سواكن، وتعهد بإعادة بنائها.

وتقع جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان.

وفي سياق آخر، تطرق الرئيس أردوغان إلى بعض الجهات التي "تسعى دوما لعرقلة تركيا في تحقيق أهدافها الكبرى"، معتبرا أن "بعض هؤلاء دمى في هذه اللعبة بإرادتهم، فيما البعض الآخر قام بذلك عن جهل".