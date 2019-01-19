قالن ردا على المبعوث الأمريكي لمكافحة داعش: لن تفلحوا في إحياء بي كا كا

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ما ورد في مقال تنشره، الأحد، صحيفة "واشنطن بوست"، ويتضمن هجوما يستهدف تركيا.

يأتي ذلك ردا على تغريدة لـ"بريت ماكغورك" المبعوث الأمريكي السابق لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، اقتبس فيها عبارات من مقال له، من المقرر أن ينشر، الأحد، في صحيفة واشنطن بوست، يتضمن عبارات تهاجم تركيا وتمتدح تنظيمات إرهابية.

وأضاف قالن في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "تحليلكم خاطئ، والاتهامات التي وجهتموها ضد تركيا هراء بمعنى الكلمة، وما هي إلا بروباغندا جديدة تقومون بها لصالح بي كا كا".

وتابع "تركيا أنقذت مئات الآلاف من العرب والأكراد والسريان وغيرهم من السوريين".

وقال "تريدون منح حياة جديدة لـ بي كا كا، وهذا لن يحدث".

وانتقد ماكغورك، في اقتباساته، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، والذي كان سببا في استقالته ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومدح المسؤول الأمريكي السابق تنظيمات إرهابية، زاعما أن تركيا "ليست شريكا موثوقا" للولايات المتحدة.