الرئيس أردوغان تعليقًا على هجومي عفرين الإرهابيين: الجيشان التركي والسوري الحر سيواصلان يدًا بيد مسيرة النضال في المنطقة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، تعليقًا على هجومي عفرين الإرهابيين إن الجيشين التركي والسوري الحر سيواصلان يدًا بيد مسيرة النضال في المنطقة

جاء ذلك خلال مخاطبته عسكريين شاركوا في عملية "غصن الزيتون" في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها، عبر اتصال مرئي.

وجرى الاتصال، خلال لقاء جمع في ولاية هطاي جنوبي تركيا، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وكبار الضباط، مع القوات الخاصة التركية التي شاركت في العملية.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مقطع فيديو عن الاتصال المرئي، قال فيه أردوغان إن "النضال الذي نخوضه في عفرين سيكون له مكانة محورية في ذاكرتنا".

وأكد أردوغان أن الإرهابيين لن يتمكنوا من تثبيط عزيمة تركيا وإصرارها على النضال.

وأضاف أردوغان أن النضال الذي تخوضه تركيا في منطقة عفرين السورية، ضد الإرهاب، سيكون له مكانة محورية في ذاكرة تركيا".