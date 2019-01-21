أردوغان: لن نسمح بـمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضدنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضدها.

وأضاف أردوغان، في كلمة له الاثنين في العاصمة أنقرة: "مقترحنا بخصوص المنطقة الآمنة يهدف إلى إبعاد التنظيمات الإرهابية من حدودنا".

وأكد أردوغان: "الأمن سيعم منبج (التي يحتلها تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي) وستُسلم المدينة لأهلها".

وشدد أردوغان:" قطعنا وعداً لتحقيق الأستقرار في المنطقة المطهرة من الإرهابيين بسوريا".

وأردف الرئيس التركي: "لا يمكننا أبداً السماح بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضد بلدنا".

وبخصوص زيارته إلى روسيا الأسبوع الجاري قال أردوغان: "سأبحث مع بوتين المناطق المطهرة من الإرهاب".

وحول المكالمة الهاتفية الأخيرة بينه وبين نظيره الأمريكي، أشار الرئيس التركي: "قلت لترامب قدموا لنا الدعم اللوجستي، وسنقوم بالقضاء على داعش".

وأضاف: "نتمنى من أعماقنا أن نتوصل الى رؤية موحدة في لقاءاتنا مع روسيا وأمريكا والأطراف الأخرى حول سوريا، ولكن هذا لا يعني الانتظار إلى ما لا نهاية، فنحن على الحدود بكل قوتنا، ونتابع أدق التطورات".

وقال: "إن تم الإيفاء بالعهود المقطوعة لنا فذلك جيد، وإلا فنحن أنهينا جزءا كبيرا من استعداداتنا، وسنقدم على الخطوات اللازمة التي تتوافق مع إستراتيجيتنا".