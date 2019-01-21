السفير التركي ببغداد يؤكد أن قنصلية بلاده في البصرة "ستفتح أبوابها قريبا"

أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن قنصلية بلاده في محافظة البصرة، جنوبي العراق، "ستفتح أبوابها من جديد قريبا".

وفي تصريحات صحفية في البصرة، سلط السفير التركي الضوء على أهمية المدينة، من الناحية الاقتصادية والتجارية والطاقة والمواصلات والنقل باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للعراق.

وأشار يلدز إلى التعهدات التركية بتقديم 5 مليارات دولار كقروض من أجل إعادة إعمار العراق خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في الكويت.

وأوضح السفير يلدز أنّ قسما من القروض التركية ستخصص لتطوير البنية التحتية لشبكة المياه، وتأتي البصرة وجنوب العراق على رأس المناطق العراقية التي ستشهد هذا التطوير.

وسلّط السفير التركي الضوء على المشاريع التي تقوم بها الشركات التركية في العراق، ولا سيما مشروع بناء 11 مشفى في عموم البلاد، بتمويل من الحكومة العراقية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنّ مستشفى البصرة تم إنهاء بنائه بنسبة 94 %.