"العدالة والتنمية" التركي: أنقرة عازمة على إزالة التهديد القائم شرق الفرات

قال عمر جليك المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي ، إن الوضع القائم في الشمال السوري ومناطق شرق الفرات، يشكل تهديدا من الدرجة الأولى لتركيا، وأن أنقرة عازمة على إزالة هذا التهديد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جليك، الإثنين، في مقر الحزب الحاكم بالعاصمة أنقرة.

وأوضح جليك أن تركيا تعتقد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصر على قرار سحب قوات بلاده من الأراضي السورية.

وأضاف أن تركيا لديها القدرة على مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتابع قائلاً: "كل من يتحدث عن وحدة سوريا وأراضيها وسيادة شعبها يجب أن يتخذ موقفا مبدئيا تجاه التنظيمات الإرهابية".