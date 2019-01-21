وزير الدفاع التركي: مصير المنطقة مرتبط بتركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه بقدر ارتباط مصير البلدان بمصير الشعوب، فإن مصير المنطقة مرتبط بتركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بالكلية الحربية في جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أكار "تركيا موجودة في المنطقة، وستحافظ على وجودها، وعلى الجميع أن يعلم ذلك".

وشدّد الوزير التركي على أنه "لا فرق بين تنظيم بي كا كا الإرهابي وتنظيم ب ي د الإرهابي، وعلى الجميع أن يعلم أنّ بي كا كا يساوي ب ي د"، لافتا إلى أن "إثبات هذه الحقيقة سهل جدا لمن يريد أن يدركها".

وأشار إلى مقتل أكثر من 4 آلاف و500 إرهابي في عفرين خلال عملية "غصن الزيتون"، التي حلت ذكراها السنوية الأولى الأحد.

وبعد 64 يومًا من انطلاق عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني 2018، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.