وزير خارجية رومانيا: نعمل على عقد قمة أوروبية تركية مطلع مارس

أكد وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشانكو، أنهم يعملون على عقد القمة الأوروبية التركية مطلع آذار/ مارس القادم.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال ميليشانكو الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الأوروبي: "نعمل على عقد القمة في بوخارست، مطلع مارس بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان وباقي المسؤولين".

وأكد الوزير الروماني دعمهم للمحادثات التركية الأوروبية بشكل قوي.

وأشار إلى أن آخر اجتماع للمجلس الأوروبي التركي المشترك كان قبل ثلاث أعوام ونصف العام (2015)، قائلاً: "من أولى اقتراحاتنا ستكون عقد اجتماع المجلس الأوروبي التركي المشترك. وهدفنا هو تحقيق انعطافة جديدة ودفعة في مختلف القضايا بين الجانبين، من بينها تحديث الاتحاد الجمركي".