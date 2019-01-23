أردوغان: نحن وروسيا متفقون تماما حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، "لا مشاكل مع روسيا حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في موسكو.

وحول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا، شدد أردوغان، على أنه "من المهم أن لا يحدث فراغ أثناء الانسحاب الأمريكي من سوريا".

وكشف أن موسكو ستستضيف قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا، في فبراير/شباط المقبل.

ولفت أردوغان، إلى أنه بحث مع بوتين، "التطورات الميدانية في سوريا، سيما بمحافظة إدلب (شمال غرب)".

وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين تركيا وروسيا في هذا الإطار.

واستطرد "سنعزز تنسيقنا مع أصدقائنا الروس".

وأضاف أردوغان، "مباحثاتنا مع الجانب الروسي شملت مسألة عودة اللاجئين السوريين".

وتابع "ينبغي أن نحارب بشكل مشترك التنظيمات الإرهابية التي تهدف لتقويض التعاون التركي الروسي".

وقال الرئيس التركي، "سيتواصل كفاحنا المشترك ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب".

وعلى صعيد آخر، لقت الرئيس التركي، إلى أنه بحث مع نظيره الروسي، مسألة إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.