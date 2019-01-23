الرئاسة التركية: وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي من أولوياتنا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الأربعاء، إن وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي، من أولويات أنقرة.

وأوضح ألطون في تغريدة على حسابه في تويتر، أن تركيا تعمل وفق هذه الأولوية، لتحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي.

وعن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا اليوم، قال ألطون إن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا.

وأضاف ألطون أن أردوغان وبوتين سيناقشان أيضا المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع قائلاً: "تركيا لا تكافح شتى أنواع الإرهاب في سوريا فحسب، بل تعمل جاهدة على إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد".

يجدر بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبحث العلاقات الثنائية والمسائل الاقليمية معه.