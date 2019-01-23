بوتين: متفقون مع تركيا في مكافحة جميع الإرهابيين بسوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده متفقة مع تركيا بشأن مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة موسكو.

وأكد بوتين على ضرورة التوصل إلى حل دائم للأزمة، من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية؛ وعلى مواصلة التعاون بين بلاده وتركيا وإيران في سوريا "حتى بعد انتهاء الصراع".

وأضاف أن الدول الثلاث تسعى إلى عقد قمة في هذا الإطار بموسكو، فيما أشار الرئيس أردوغان إلى احتمال عقدها في فبراير/شباط المقبل.

وحول اتفاق سوتشي لوقف إطلاق النار في إدلب، شمالي سوريا؛ قال بوتين إنه بحث مع نظيره التركي سبل تحقيق الاستقرار في المحافظة.

وتابع أن بلاده "ترى جهود تركيا لتنفيذ شروط الاتفاق"، الموقّع بين الزعيمين في 17 سبتمبر/أيلول 2018.

يشار أن النظام السوري ومليشيات داعمة له تنفذ باستمرار عمليات قصف على مناطق مشمولة باتفاقي "سوتشي" و"خفض التوتر" (تم التوصل إليه في إطار مسار آستانة)؛ ما يتسبب بمقتل وإصابة مدنيين.

وحول قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، قال بوتين: "إذا نفذت الولايات المتحدة خطة انسحابها من سوريا، فإن ذلك سيكون إيجابيًا".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي؛ تلا ذلك تضارب في التصريحات الصادرة من واشنطن بهذا الخصوص.