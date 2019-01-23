تركيا ترفع حظر الطيران عن مطار السليمانية بإقليم شمال العراق

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طورهان، رفع حظر الطيران عن مطار السليمانية العراقي، اعتبارًا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال طورهان إن الحكومة المركزية في العراق كانت قد حظرت الطيران إلى مطاري أربيل والسليمانية شمالي البلاد أمام الرحلات الدولية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2017.

وأشار أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها آنذاك إلى المطارين المذكورين، فيما أصدرت أنقرة قرارًا بوقف جميع الرحلات إليهما عبر أجوائها اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وبيّن الوزير أنه مع تسليم إدارة المطارين إلى حكومة بغداد، تم رفع حظر الطيران من قبل السلطات العراقية في 15 مارس/ آذار 2018، ليتم استئناف الطيران من تركيا إلى أربيل فقط.

وأكّد طورهان أن الحكومة التركية قررت بعد تقييم الأمر رفع حظر الطيران إلى مطار السليمانية أيضًا اعتبارًا من 25 يناير الجاري.

وأضاف الوزير التركي أنه "سيتم استئناف الرحلات مجددًا على أن تُنظّم 7 رحلات أسبوعيًا من قبل الخطوط الجوية التركية في خط إسطنبول - السليمانية".