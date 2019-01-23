رئيسة مالطا تؤكد دعم بلادها انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة جمهورية مالطا "ماري لويز كوليرو بريكا" دعمها لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ولسياسات توسعة الاتحاد.

وقالت بريكا في اجتماع مجلس الأعمال التركي المالطي في إسطنبول: "حكومتنا ستواصل دعم المفاوضات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. نحن في مالطا ندعم سياسات توسعة الاتحاد الأوروبي، هذه الجهود مهمة جدا من أجل رفاه أوروبا واستدامة السلام فيها".

ولفتت إلى أنّ تركيا ومالطا ليستا دولتين متنافستين، إلى جانب وجود مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين.

وأوضحت أنّ البلدين dتمتعان بموقعين إستراتيجيين قائلة : "نحن في قلب أوروبا، وتركيا لديها الميزة نفسها فهي مهمة بالنسبة لمنطقة أوراسيا والبحر المتوسط".

وقالت في مالطا نولي أهمية كبيرة لقطاع التعليم، ونريد قدوم المزيد من الطلاب الأتراك إلينا من أجل تعلم اللغة الإنكليزية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتماع حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي ووزير السياحة والثقافة محمد نوري أرصوي.