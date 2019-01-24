أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لأهداف إنسانية بحتة

أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لأهداف إنسانية بحت

أكد الرئيس التكي رجب طيب أردوغان أن بلاده ليس لديها أطماع احتلالية في سوريا ولا في أي مكان أخر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بكلية الحرب البرية، أثناء فعالية لتعريف بتطبيق الخريطة الوطنية .

وأضاف أردوغان لدينا وطن مساحته 780 أألف كيلو متر مربع، ووطننا يكفينا. ليس لدينا أي أطماع في أي أراضي في سوريا.

وأكد أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لأهداف إنسانية بحتة.

وبخصوص التطورات الأأخيرة في فنزويلا شدد أردوغان على أن تركيا تدعم الرئيس المنتخب وتعارض الانقلابات أينما كانت.