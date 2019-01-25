أردوغان: نتوقع إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا في بضعة أشهر

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع أن يتم إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا في غضون بضعة أشهر، مؤكداً أن تركيا لا تقبل بأن تكون السيطرة على هذه المنطقة لجهة أخرى غيرها.

وأوضح أردوغان، في كلمة خلال تجمع تعريفي مرتبط بالانتخابات البلدية، إن تركيا ليست بحاجة لدعوة من أحد لدخول سوريا، مؤكداً: "نحن ضمنا بالفعل حق التدخل (ضد الإرهاب في سوريا) عبر اتفاق أضنة 1998".

وأضاف أن "السيطرة الفعلية (في المنطقة الآمنة) يجب أن تكون بأيدينا، وتركيا منغلقة أمام كافة الحلول المقترحة خارج هذا الإطار".

وحذر الرئيس التركي من أنه في حال لم يتم الإيفاء بالوعود المقدمة لبلاده حول التنسيق بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا "فإننا سنقيم المنطقة الآمنة شمالي سوريا بأنفسنا".

ولفت إلى أن ما يجري في حدود تركيا مع سوريا "وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا".