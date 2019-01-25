السفارة الروسية بتركيا تشارك في تحدي الـ 10 سنوات بصور لبوتين وأردوغان

انضمت السفارة الروسية في أنقرة إلى تحدي العشر سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورتين تجمعان الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الأولى تعود لعام 2009 والأخرى مأخوذة من القمة الأخيرة التي عقدت بين الزعيمين.

ونشر حساب السفارة الروسية على تويتر تغريدة تتضمن الصورتين ومعنونة بمقولة مقتبسة مفادها "صداقتنا تجلب السلام"، وهي عبارة تصدرت الصحف التركية في اليومين الأخيرين.

وقال حساب السفارة إن الصورة القديمة تعود إلى لقاء جرى بين الزعيمين في سوتشي بتاريخ 16 أيار/ مايو 2009، فما تعود الصورة الجديدة إلى القمة التي عقدت في موسكو بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكان أردوغان وبوتين عقدا قمة ثنائية في موسكو الأربعاء الماضي بحثا خلالها قضية الانسحاب الأمريكي من سوريا والمنطقة الآمنة التي أعلنت تركيا الاستعداد لإقامتها في سوريا على طول حدودها الجنوبية، وآخر المستجدات في إدلب.