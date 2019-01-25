استهدفت المدفعية التركية المتمركزة في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، الجمعة، مواقع لمنظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية في مدينة تل رفعت.

وقد أطلقت مدفعية الجيش التركي فجر اليوم 20 قذيفة على مواقع "ي ب ك" في محيط تل رفعت الواقعة جنوب شرق أعزاز شمالي سوريا.

والخميس، استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع المنظمة في المدينة بـ 5 قذائف وقبلها بيوم بـ 12 قذيفة.

وكانت خلايا تابعة لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا" نفذت الأسبوع الجاري عددا من التفجيرات استهدفت مدن وبلدات منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ما أسفر عن وقع قتلى وجرحى من المدنيين.

وتسيطر "ي ب ك" منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر عبر إرسال المفخخات.



وباتت تل رفعت مركزا للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".