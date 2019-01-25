X إغلاق
مع الصور
بدون الصور
طباعة
القائمة الرئيسية
الرئيسية
تركيا
تركيا
سياسة
اسطنبول
الجاليات
العالم العربي
العالم
العالم
أوروبا
الأميركتان
افريقيا
آسيا
سياحة
أعمال
أعمال
اقتصاد
طاقة
أموال
أسواق
عقارات
منوعات وثقافة
منوعات وثقافة
فنون
فعاليات
أديان
تاريخ
تقارير
تلفزيون وأفلام
رياضة
آراء
سياسة
القائمة الرئيسية
الرئيسية
تركيا
تركيا
سياسة
اسطنبول
الجاليات
العالم العربي
العالم
العالم
أوروبا
الأميركتان
افريقيا
آسيا
سياحة
أعمال
أعمال
اقتصاد
طاقة
أموال
أسواق
عقارات
منوعات وثقافة
منوعات وثقافة
فنون
فعاليات
أديان
تاريخ
تقارير
تلفزيون وأفلام
رياضة
آراء
سياسة
الصفحة الرئيسية
>
تركيا
>
سياسة
تركيا.. إعادة انتخاب زهدي أرسلان رئيساً للمحكمة الدستورية
ديلي صباح
إسطنبول
أرسل عبر البريد الالكتروني
بريد المرسل إليه
الرسالة المرفقة
بريد المرسل
شارك عبر
الفيسبوك
تويتر
لينكد إن
جوجل بلس
الرابط المباشر
زهدي أرسلان رئيس المحكمة الدستورية التركية
انتخبت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية في تركيا زهدي أرسلان رئيساً للمحكمة مرة أخرى.
شارك عبر الفيسبوك
شارك عبر تويتر
الخبر السابق
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن صدمته من تصريح لنظيره الأمريكي...
الخبر التالي
وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الجمعة، العاصمة...
مختارات
السفارة الروسية بتركيا تشارك في تحدي الـ 10 سنوات بصور لبوتين وأردوغان
مبعوث واشنطن لسوريا يصل أنقرة لبحث ملف الانسحاب الأمريكي
أردوغان: كشخص يؤمن بالديمقراطية فإن تصريح ترامب حول فنزويلا أصابني بالصدمة