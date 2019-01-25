مبعوث واشنطن لسوريا يصل أنقرة لبحث ملف الانسحاب الأمريكي

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الجمعة، العاصمة التركية أنقرة، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك حول التطورات في سوريا وعملية الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد جيفري لقاءات مع كل من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة ونائب رئيس لجنة الأمن والسياسات الخارجية إبراهيم قالن.

وكان تشاوش أوغلو قد صرح أمس الخميس أنه سيناقش مع جيفري اليوم تنسيق عملية الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، ومقترح المنطقة الآمنة إضافة إلى موضوع سحب السلاح الذي قدمته واشنطن لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي بحجة محاربته داعش.

وأكد تشاوش أوغلو على ضرورة ألا تكون هذه المنطقة الآمنة مثل تلك الموجودة بشمال العراق، مشيراً إلى أن مقترح العشرين ميلاً يمكن أن يتغير وفقاً للظروف الجغرافية في المنطقة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا قادرة على إنشاء هذه المنطقة الآمنة وحدها ولكنها لن تعترض إذا ما عرضت أي دولة التعاون معها في هذا الشأن.