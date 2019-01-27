أردوغان: نصنع طائرة مسيّرة مسلحة ستكون نموذجاً للعالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا توشك على الانتهاء خلال أشهر من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة أكبر حجما تمثل نموذجا يحتذى به عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة التنمية تمكنت من الارتقاء بنمو تركيا بـ 3.5 أضعاف في غضون 16 عاما.

ولفت إلى أن تركيا سطّرت إنجازات كبيرة في مجالات التصدير والتجارة والاستثمار والاقتصاد.

وأوضح أردوغان أن تركيا كانت تلبي 20 بالمئة فقط من احتياجاتها في الصناعات الدفاعية عام 2002، في حين أن هذا المعدل ارتفع إلى 65 بالمئة في الوقت الراهن.

وأضاف "نحن من نصنع طائراتنا المسيرة، وطائراتنا بدون طيار المسلحة، وعرباتنا المدرعة، وخصوصا أننا نوشك على الانتهاء خلال أشهر من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة أكبر حجما تمثل نموذجا يحتذى عالميًا".

يشار أن تركيا إحدى 6 دول فقط في العالم لديها القدرة على إنتاج طائرات دون طيار مسلحة ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.

وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس أردوغان إلى مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية.

وقال "على حدودنا مباشرة تُحرّض تنظيمات إرهابية لمهاجمة بلادنا ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في جرابلس والباب وعفرين"، في إشارة إلى عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" شمالي سوريا التي نفذها الجيش التركي على مر العامين الماضيين.

وأضاف "والآن نحن على أهبة الاستعداد"، مبينا أن العالم والمنطقة يمران من مرحلة حساسة.

ونوّه أردوغان بمواصلة تركيا مشاريعها العملاقة وانفتاحها السياسي وبناها التحتية العسكرية، مع مواصلتها عمليات مكافحة الإرهاب في داخل وخارج البلاد.