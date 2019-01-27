الرئاسة التركية: المعتدون على قاعدتنا بالعراق أرادوا تعكير علاقتنا بالأهالي

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، السبت، إن المعتدين على القاعدة التركية بمحافظة دهوك شمالي العراق اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين الجيش التركي والأهالي.

جاء ذلك في حديث ألطون مع وكالة بلومبرغ للأنباء، تطرق خلاله للاعتداء الذي نفذه أشخاص حرضهم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وأسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

ودعا ألطون جميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر بشأن أنشطة "بي كا كا" التضليلية، مذكّرا بعمليات تضليل لجأت إليها المنظمة الإرهابية في الماضي.

وأوضح أن إرهابيي التنظيم الانفصالي مارسوا التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاعتداء.

وأكد ألطون عدم وجود خسائر بشرية بين أفراد الجيش التركي، مبينا أن الأضرار اقتصرت على بعض المعدات.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية اتخذت التدابيرة اللازمة حول القاعدة، للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وشدد على أن تركيا مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع أهالي محافظة دهوك العراقية.

وكان إرهابيون من "بي كا كا" ارتدوا ملابس مدنية، ورشقوا القاعدة العسكرية التركية بالحجارة، ثم رفعوا من وتيرة اعتدائهم.

وأوضحت مصادر للأناضول أن الأوضاع في القاعدة تحت السيطرة، وجميع أفراد الجيش على رأس عملهم.

وشددت على أن الإرهابيين يلجأون دوما إلى تكتيك إحداث مواجهة بين أفراد الجيش التركي وأهالي المنطقة، مبينة اتخاذ الجانب التركي كافة التدابير في هذا الإطار.