غوتيريش: على الدول المعنية التعاون مع المحققة الأممية في مقتل خاشقجي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الدول المعنية" على التعاون مع المحققة الأممية أغنيس كالامارد بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الاثنين، بنيويورك.

وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان غوتيريش يساند مطلب المحققة الأممية بالدخول إلى مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأوضح دوغريك أن "مجلس حقوق الإنسان يعد هيئة مستقلة والمحققة الأممية لن تقوم بتقديم تقرير للأمين العام بشأن مهمتها".

واستدرك قائلا: "من حيث المبدأ يحث الأمين العام جميع الدول المعنية عل التعاون مع أغنيس كالامارد في أداء التفويض الممنوح له، إن ما تقوم به حاليا المحققة الأممية أمر مهم".

وأشار إلى أن كالامارد تقوم حاليا بتنفيذ تفويض حصلت عليه من مجلس حقوق الإنسان. مضيفا أنه بالنسبة للأمين العام فهو "لم يتلق أي طلب رسمي من أي دولة عضو لإطلاق تحقيق خاص في القضية".

وتزور المحققة الأممية حاليا تركيا حيث التقت، في وقت سابق الاثنين، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد غل، ومن المقرر أن تلتقي، الثلاثاء، عرفان فيدان النائب العام في إسطنبول المكلف بالتحقيق في القضية.وتشغل أغنيس كالامارد منصب المقررة الأممية الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.

والجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

وأوضحت المفوضية السامية أنها ستقيم الإجراءات، التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها بين 28 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/ شباط المقبل.

ويرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.