المحققة الأممية في مقتل "خاشقجي" تلتقي مدعي عام إسطنبول

التقت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون "أغنيس كالامارد"، المدعي العام بإسطنبول "عرفان فيدان"، في إطار التحقيقات بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأفادت وكالة الأناضول أن "كالامارد" أجرت زيارة مع الوفد المرافق لها، الثلاثاء، إلى القصر العدلي بمنطقة "تشغلايان" في الشطر الأوروبي من إسطنبول، والتقت "فيدان".

وقالت الوكالة إنه لفت انتباه مندوبي وسائل الإعلام حمل أحد أفراد الوفد الأممي حقيبة بلون معدني أثناء مغادرتهم القصر العدلي.

وتجري "كالامارد" منذ الاثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي؛ على أن تنتهي في 2 فبراير/ شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها بين 28 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل.