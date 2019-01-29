وزير الدفاع التركي يهنئ نظيره اليوناني الجديد ويدعوه لزيارة أنقرة

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، دعوة إلى نظيره اليوناني الجديد إيفانغيلوس أبوستولاكيس، لزيارة تركيا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها أكار لأبوستولاكيس الذي تولى حقيبة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وتمنى أكار لنظيره اليوناني الجديد، التوفيق في مهامه الجديدة، مشددا على أهمية حسن الجوار وتعزيز التعاون العسكري بين أنقرة وأثينا.

كما أعرب وزير الدفاع التركي عن سعادته لاستضافة نظيره اليوناني في العاصمة أنقرة.

من جانب آخر شدد خبراء أمنيون أتراك على أهمية الدعوة، وأشاروا إلى أنها تساهم في تخفيف التوتر الحاصل بين البلدين في بحري المتوسط وإيجة.