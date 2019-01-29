يلدريم: سأغادر منصبي فور ترشيحي رسمياً لرئاسة بلدية إسطنبول

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميًا لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأوضح يلدريم، في تصريح لقناة "سي إن إن تورك"، أن ذلك يأتي لدرء محاولات إضعاف "العدالة والتنمية" الحاكم، من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية، المقررة نهاية مارس/آذار المقبل؛ رغم توليه رئاسة البرلمان.

وأضاف أنه بمجرد تقديم الحزب أوراق ترشيحه رسميًا، فإنه سيقدم بدوره عريضة بتخليه عن رئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن ذلك سيتم بحلول 18 شباط/ فبراير المقبل.

وتولى يلدريم سابقًا منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد الانتقال للنظام الرئاسي، العام المنصرم.