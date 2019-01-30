"الأمن القومي" التركي يدعو لوقف الدعم الأجنبي للإرهاب ضد تركيا

دعا مجلس الأمن القومي التركي إلى وقف الدعم الأجنبي المقدم إلى الإرهاب الذي يستهدف تركيا، وأكد بشدة على مواصلة مكافحة جميع المنظمات الإرهابية دون انقطاع.

وقال المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل موقفها الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في إدلب، وتطبيق خارطة الطريق في منبج بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات.

وأكد البيان أن مجلس الأمن القومي بحث تحقيق أمن الحدود الجنوبية في إطار العملية ضد الإرهاب والتدابير المكملة المتخذة ضد أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية لإقلاق راحة المواطنين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وفي شأن آخر، انتقد المجلس تهرب بعض البلدان من تسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين إليها معتبراً أنه "غير مقبول"، وطالب بتسليمهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.