تشاووش أوغلو يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غداً

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لنيل العضوية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع غير الرسمي في العاصمة الرومانية بوخارست، يومي 31 يناير الجاري والأول من فبراير القادم.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن مشاركة تشاووش أوغلو في الاجتماع المذكور، تأتي استجابة لدعوة نظيره الروماني تيودور ملسكانو وممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السياسة والأمنية، فيديريكا

موغريني.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيشهد تبادلا للأفكار حول التطورات السياسية، والمصالح المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للعضوية.

ومن المنتظر أن يجري تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية مع نظرائه الأوروبيين على هامش الاجتماع.