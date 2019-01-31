أنقرة تنتقد بيان قمة بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

قالت الخارجية التركية، إن دعم البيان الختامي لقمة بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأنشطة إدارة قبرص الرومية في شرق المتوسط وجهودها المزعومة لحل الأزمة القبرصية، يشير إلى استغلال إدارة قبرص الرومية لعضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان صادر عنها الخميس، أن العبارات المدرجة في البيان الختامي المشترك للقمة المذكورة، مثال على المواقف غير العادلة وغير البنّاءة لبعض الدول الأوروبية التي تدّعي التضامن.

وأضاف البيان أن على الدول الأوروبية ألّا تنسى بأن إدارة قبرص الرومية التي تعتبر نفسها صاحبة الجزيرة وأن الأتراك أقليات فيها، كانت وراء فشل مؤتمر قبرص عام 2017.

وأشار إلى أن عدم تطرق البيان الختامي إلى حقوق الأتراك المشروعة في الموارد الطبيعية الموجودة بالجزيرة، دليل على استمرار العقلية المشوهة لدى إدارة قبرص الرومية.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص، وستتخذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن.

وقبل يومين عقدت في الشطر الجنوبي من قبرص، قمة بلدان جنوب أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.