المحققة الأممية في مقتل خاشقجي: راضون عن سير التحقيقات

أعربت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، الخميس، عن رضاها التام عن سير التحقيقات في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها كالامارد، عقب اجتماع مغلق مع خديجة جنكير، خطيبة الراحل خاشقجي.

ومنذ الاثنين، تجري كالامارد زيارة إلى تركيا، للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير/ شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت المقرّرة الأممية: "ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة".

وأضافت: "حتى الآن راضون تماما عن سير التحقيقات".

وأوضحت المحققة أنها ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.