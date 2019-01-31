رئيس الوزراء اليوناني يزور تركيا ويلتقى أردوغان الثلاثاء

يجري رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، زيارة رسمية إلى تركيا، الثلاثاء المقبل، تستغرق يومين، تلبية لدعوة رئاسة الجمهورية التركية.

وفي تصريح للصحفيين الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تساناكوبولوس، إن "رئيس الوزراء يزور تركيا يومي 5 و6 فبراير المقبل، استجابة لدعوة الرئاسة التركية".

وأوضح المتحدث اليوناني، أن تسيبراس، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اليوم الأول من زيارته، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما.

وأشار إلى أن تسيبراس، سيلتقي في اليوم الثاني ببطريرك الروم بإسطنبول، بارثولوميوس.