الرئاسة التركية: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إنشاء ممر إرهابي شمال سوريا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، إن بلاده ستتخذ بنفسها ما يلزم من إجراءات ضد كافة المحاولات الرامية لإنشاء ممر إرهابي في سوريا.

جاء ذلك في لقاء ألطون مع مجلة "كريتر" التي تنشر مقالاتها تحت سقف مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا".

وشدد ألطون أنه "على واشنطن أن تدرك بأن كلفة اتخاذ خطوات رغما عن أنقرة أكبر من كلفة تلبية تطلعاتنا والتعاون معنا لأن تركيا لا تعدم البدائل في أي مجال".

وأضاف "تركيا ستتخذ بنفسها ما يلزم من إجراءات ضد كافة المحاولات الرامية لإنشاء ممر إرهابي (في سوريا) دون الاكتراث إلى أي تهديد".