تركيا وأوكرانيا توقعان خطة استشارية مشتركة بين خارجيتي البلدين

وقّعت تركيا وأوكرانيا، الجمعة، خطة استشارية مشتركة على مستوى وزارتي خارجية البلدين؛ للفترة بين 2019 و2020.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الأوكراني بافلو كليمكين، في اجتماع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وعقد الاجتماع، في نسخته السابعة؛ بمدينة "أوديسا"، جنوبي أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عقب انتهاء المحادثات، للكشف عن تفاصيل الاتفاق والتفاهمات.

ويلتقي تشاوش أوغلو على هامش الزيارة، في وقت لاحق، ممثلين عن الجالية التركية في أوديسا، وعن تتار شبه جزيرة القرم وأقليتي "الأهسكا" و"الغاغاووز" الناطقتين بالتركية.