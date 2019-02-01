تشاووش أوغلو من كييف: لا نريد أن يتحول البحر الأسود لبحرٍ من التوترات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة لا تريد أن يتحول البحر الأسود "إلى بحرٍ من التوترات، بل نريده بحرا للاستقرار والسلام".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين، عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين أنقرة وكييف، في مدينة أوديسا الأوكرانية، الجمعة.

وشدد الوزير التركي إيلاء بلاده أهمية كبيرة لأمن البحر الأسود، قائلا: "نحن عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وندعم قراراته ونقدم إسهامات فيها".

وأضاف "لا نريد أن يتحول البحر الأسود إلى بحر من التوترات، بل نريده بحرا للاستقرار والسلام".

وتطرق تشاووش أوغلو، إلى التوتر بين موسكو وكييف في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود.

وأوضح أن تركيا بذلت جهودا لإطلاق سراح العسكريين الأوكرانيين، وستواصل ذلك.

وأكد على وجوب اللجوء إلى حلول سلمية لحل أزمات كهذه.

وقال: "أكدنا عقب حدوث الأزمة في مضيق كيرتش، على ضرورة حل المشكلة في إطار القانون الدولي، وفي إطار وحدة الحدود الأوكرانية".