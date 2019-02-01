رئيس بعثة "الأوروبي" يكشف عن مؤتمر حول سوريا في بروكسل بمشاركة تركيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتركيا، كريستيان برغر، إن الاتحاد يرغب في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مبينا أن الاتحاد وتركيا تستقلان ذات السفينة في هذا الإطار.

جاء ذلك في حوار أجراه برغر، مع الأناضول حول العلاقات التركية الأوروبية، وأشار إلى مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يومي 13 و14 مارس/ آذار المقبل في مؤتمر حول سوريا بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال برغر: "تركيا والاتحاد الأوروبي يستقلان ذات السفينة، ونرغب في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما سيكون محور المؤتمر في بروكسل".

وأشار إلى أن "مجلس الشراكة" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيلتئم باجتماع في مارس/ آذار المقبل.

وأوضح أن اجتماع المجلس يتضمن انعقاد سلسلة من المؤتمرات، بينها المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وأخرى بالدور التركي في القضايا الدولية، وثالثة حيال اللاجئين والأوضاع في سوريا.

وأكد برغر أن المؤتمر في بروكسل سيناقش نوعية الدعم الذي قُدّم للاجئين خلال السنوات الأخيرة، والتدابير المتخذة حيال الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وأضاف أن المؤتمر سيبحث أيضا الوسائل التي من شأنها دعم المجتمع الدولي حيال دفع المسار السياسي في سوريا.

وأعرب برغر عن ثقته بأن تشاووش أوغلو سيقدم مساهمات كبيرة في المؤتمر.