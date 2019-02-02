أردوغان يستقبل النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، النواب العرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وجدد لهم التزام أنقرة بدعم الشعب الفلسطيني بكافة الإمكانات المتاحة.

وجرى اللقاء في مدينة إسطنبول، واستمر مدة ساعة ونصف الساعة، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، أكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن أنقرة تستخدم كل إمكاناتها من أجل إنها الاحتلال وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين.

كما أكد أنّ تركيا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تدير ظهرها لقضيته.

وقال أردوغان: "سنواصل تقاسم كل الإمكانات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين".

وقدم الرئيس التركي شكره للنواب العرب على مهمتهم الصعبة في تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم لمواصلة العمل معا.

كما قدم شكره للنواب العرب على وقفتهم المشرفة ضد "الظلم الإسرائيلي لقطاع غزة" و"قانون القومية اليهودي" و"الادعاءات الكاذبة بحق تركيا".

وأكد الرئيس التركي أنّ قانون "القومية اليهودية" الذي أقره الكنيست، ينتهك بشكل صارخ حقوق الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

وقانون "القومية" أقرّه الكنيست في يوليو/تموز 2018، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما يعتبر القانون "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعتبر تمييزًا واضحًا لصالح اليهود ضد غيرهم.