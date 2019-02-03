الجيش التركي يعزز وحداته عند الحدود السورية بقوات خاصة

وصلت إلى ولاية هطاي التركية (جنوب) تعزيزات من القوات الخاصة (كوماندوز) بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة الأناضول إن وحدات من القوات الخاصة وصلت الأحد إلى هطاي المتاخمة للحدود السورية، قادمة من مناطق مختلفة داخل تركيا.

وأشارت إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة خلال وصول القوات الخاصة إلى منطقة "قرق خان" في هطاي.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة جرى إرسالها إلى هطاي لتوزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود من سوريا.

وكثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، في الآونة الأخيرة، وسط ترقب لإطلاقه عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.