مجموعة العمل التركية الأمريكية تجتمع في واشنطن الثلاثاء

تعتزم مجموعة العمل التركية الأمريكية، عقد اجتماعها الدوري، غداً الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، الاثنين، إن وفد العمل التركي، سيشارك في الاجتماع، برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وأضاف البيان، أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، سيترأس وفد بلاده في اجتماع العمل.

وينتظر أن يناقش وفدي البلدين خلال الاجتماع، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومحاربة المنظمات الإرهابية فيها، وبحث شراء منظومة صواريخ باتريوت.

كما سيناقش الوفدان عملية التحقيق التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي مع زعيم منظمة "غولن" الإرهابية.

يُذكر أن الاجتماع كان من المقرر عقده في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وقتها، للعاصمة أنقرة.