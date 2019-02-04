وزير الخارجية يستقبل الممثل الأممي السامي لتحالف الحضارات

استقبل وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو الممثل السامي لتحالف الحضارات الإسباني ميغيل موراتينوس، العامل ضمن نطاق للأمم المتحدة.

فقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن تشاووش أوغلو عقد مع موراتينوس اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأعرب الوزير التركي خلال اللقاء عن ترحيبه بالضيف الأممي، متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، الذي بدأه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلفا للقطري ناصر عبد العزيز النصر.

في المقابل أعرب موراتينوس الذي شغل منصب وزير خارجية إسبانيا سابقا، عن شكره لدعم وزير الخارجية التركي.

وفي 2005 أطلق رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان ونظيره الإسباني في تلك الفترة، خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، مبادرة "تحالف الحضارات".



وتهدف المبادرة إلى بلورة إرادة سياسية مشتركة من أجل مواجهة الأحكام المسبقة والفهم الخاطئ والاستقطاب الناجم عن أجواء الشك المتبادل، والخوف السائد بين الدول الإسلامية والمجتمعات الغربية.



واكتسبت المبادرة طابعا أمميا في وقت لاحق بعد اعتمادها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وتضم "مجموعة الصداقة" التابعة للمبادرة والتي تأسست تحت سقف الأمم المتحدة، 146 عضوا من الدول والمنظمات الدولية.